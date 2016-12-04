«Ростов» – «Зенит». Жулиано – лучший в дриблинге, Дзюба – в единоборствах
Вчера в матче 17-го тура премьер-лиги «Ростов» дома сыграл вничью с «Зенитом» – 0:0.
По данным InStat, наибольшее количество передач сделал Кришито – 77 с точностью 82%, а острых передач – Нобоа – 5 (60%). В единоборства чаще всех вступал Дзюба – 31, выиграл – 45%. Самым активным в дриблинге был Жулиано – 7 обводок, удачные – 71%. Наибольшее количество фолов совершил Юсупов – 7.
Статистика команд
Холостой «Зенит». Как «Ростов» обесточил питерскую атаку
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция