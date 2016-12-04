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Сердар Таски: Мог закрепиться в «Баварии» и остаться там на несколько лет

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Защитник «Спартака» Сердар Таски рассказал о своей аренде в «Баварию». 

- В моей карьере было не так много переходов. Играл в «Штутгарте» 13–14 лет. Воспитанник этого клуба, становился с ним чемпионом. Думал, что и завершу карьеру там. Мне кажется, чтобы все получалось успешно, необходимо закрепиться в составе команды и развиваться с ней. В «Спартаке» я уже три года. Думаю, что в этом сезоне вместе с одноклубниками способен добиться самого высокого результата. А что касается моих приключений в Мюнхене, то тут все просто. Есть «Реал», «Барселона» и «Бавария» — эти клубы — лидеры европейского футбола. Если «Бавария» зовет к себе, то нужно соглашаться.

- Вы понимали, что там будет непросто?

- Да, в тот момент, когда перешел в команду, многие защитники были травмированы, но и я был не в оптимальной форме. Шесть недель отпуска, конечно, сказались. Одно дело, когда ты конкурируешь с игроками мирового класса, находясь в хороших физических кондициях, другое — после достаточно продолжительного отдыха. Да, мы успели провести с партнерами один тренировочный сбор, но мне все равно приходилось работать в два раза больше, чтобы догнать партнеров, которые на тот момент, уже были готовы играть. Конечно, я понимал, что здесь не получится выйти на тренировку и сказать себе: «Ну ладно, сегодня на пять процентов снижу к себе требования…» К тому же, Гвардиола — один из лучших европейских тренеров. Он пристально следил за каждым твоим действием.

Не думаю, что вся эта история с арендой как-то повлияла на меня. Считаю, что мог закрепиться в «Баварии» и остаться там на несколько лет. Но для этого нужно было знать заранее, как сложится ситуация… Перешел в немецкий клуб в последний день перед закрытием трансферного окна, был не в форме. Предполагаю, что поэтому у меня и не получилось. Летом вернулся в «Спартак» — в команду с большим именем, в которой комфортно себя чувствовал. Решил, что остаюсь с красно-белыми и начал усиленно работать на тренировках, до и после. И сейчас делаю все возможное, чтобы приносить пользу команде, - цитирует Таски официальный сайт «Спартака».

Напомним, что Таски перешел в «Баварию» на правах аренды в феврале 2016 года. Футболист провел за немецкий клуб три матча и по окончании аренды вернулся в «Спартак». 

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