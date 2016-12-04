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Кристиан Нобоа: Матч с ПСВ для «Ростова» - как финал

Источник:  161.ruКомментарии

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подчеркнул важность для команды предстоящего матча против голландского ПСВ в Лиге чемпионов.

- Очень тяжело играть, потому что поле скользкое, холодно. Неудобно делать передачи. Самое главное, что не проиграли, и теперь нам нужно смотреть дальше.

Подходим к игре с ПСВ в хорошем настроении. Для нас этот матч как финал. Понимаем, что если не проиграем, то пробьёмся в Лигу Европы, — цитирует Нобоа портал 161.ru. 

Напомним, в матче 17-го тура чемпионата России «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

6 декабря команда сразится на выезде с ПСВ в заключительном, 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Матч

Ростов - Зенит - 0:0

Состав

Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)

Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин

Предупреждения:

Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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