Кристиан Нобоа: Матч с ПСВ для «Ростова» - как финал

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подчеркнул важность для команды предстоящего матча против голландского ПСВ в Лиге чемпионов.

- Очень тяжело играть, потому что поле скользкое, холодно. Неудобно делать передачи. Самое главное, что не проиграли, и теперь нам нужно смотреть дальше.



Подходим к игре с ПСВ в хорошем настроении. Для нас этот матч как финал. Понимаем, что если не проиграем, то пробьёмся в Лигу Европы, — цитирует Нобоа портал 161.ru.

Напомним, в матче 17-го тура чемпионата России «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

6 декабря команда сразится на выезде с ПСВ в заключительном, 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов.