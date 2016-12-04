Кристиан Нобоа: Матч с ПСВ для «Ростова» - как финал
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подчеркнул важность для команды предстоящего матча против голландского ПСВ в Лиге чемпионов.
- Очень тяжело играть, потому что поле скользкое, холодно. Неудобно
делать передачи. Самое главное, что не проиграли, и теперь нам нужно
смотреть дальше.
Подходим к игре с ПСВ в хорошем настроении. Для нас этот матч как финал. Понимаем, что если не проиграем, то пробьёмся в Лигу Европы, — цитирует Нобоа портал 161.ru.
Напомним, в матче 17-го тура чемпионата России «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).
6 декабря команда сразится на выезде с ПСВ в заключительном, 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция