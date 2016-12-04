Гассиев превзошел Лебедева в бою по количеству точных ударов
Мурат Гассиев добился перевеса в поединке с Денисом Лебедевым по количеству дошедших до цели силовых ударов.
Согласно данным Compubox, цели достигли 152 из 637 ударов (23,9%), выброшенных Гассиевым. Из них 108 - силовых, и 44 джеба.
У Лебедева цели достигли 146 ударов из 618 (23,6%): 85 силовых и 61 джеб.
Напомним, Мурат Гассиев 3 декабря в Москве победил Дениса Лебедева разделенным решением судей (116:111, 116:112, 113:114). Он завоевал чемпионский пояс IBF, в то время как титул WBA остался у Дениса (он не был выставлен на этот поединок).
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