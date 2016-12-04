Евгений Трефилов: На сборную России на чемпионате Европы будет особый настрой у всех команд

Главный тренер сборной России Евгений Трефилов поделился ожиданиями в преддверии чемпионата Европы.

- Мысль только одна — выступить как можно лучше. А уж каким способом мы этого достигнем - посмотрим. Я могу открыто сказать, что готовность команды оставляет желать лучшего, мне бы хотелось, чтобы игроки быстрее росли и прогрессировали, а этого я пока не вижу.

Конечно, мы должны прибавлять по ходу турнира. Будем верить, что у нас это получится. На чемпионате Европы не бывает слабых команд. Этот турнир по уровню выше, чем чемпионат мира и даже Олимпийские игры. Сборная Хорватии для нас команда-загадка, практически нигде нет записей их контрольных матчей. Если сборная Румынии привезет старый состав, то эта команда, как правило, три первых матча играет в полную силу, легко с ней не бывает. Сборную Норвегии вы хорошо знаете — это сильная команда.

Все матчи для нас принципиальные, потому что на сборную России на чемпионате Европы будет особый настрой. Жду, что все будут хотеть обыграть победителя Олимпийских игр. Даже команды послабее рубятся, дерутся с чемпионами, пытаются обыграть. Повторюсь, что на чемпионате Европы проходных матчей просто не бывает, - цитирует Трефилова официальный сайт Федерации гандбола России.

Женская сборная России отправится в Швецию в воскресенье, 4 декабря. Российские гандболистки в рамках группового этапа сыграют 5 декабря против хорваток. Затем встретятся с румынками и норвежками, матчи состоятся 7 и 9 декабря соответственно.