Евгений Ловчев: Разговорами о судействе «Зенит» унижает себя

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – об игре 17-го тура РФПЛ «Ростов» - «Зенит» (0:0).

Я даю прогнозы на матчи РФПЛ. И в случае с «Ростовом» неважно, с кем он будет играть. Я все время говорю, что они в одном из таймов не пропустят. Настолько у них выстроена защита! Случаются, конечно, провалы, когда им, например, «Бавария» забила пять мячей. Но то «Бавария»! А так «Ростов» со всеми может сыграть на ноль, даже учитывая то, что вчера они поберегли часть игроков перед Лигой чемпионов. Моя ставка в итоге сыграла: в одном из таймов не было забито мячей, «Ростов» не проиграл, плюс тотал, как я и говорил, был меньше 2,5.

«Ростов» сейчас в тренде. Ведь как определяются новомодные течения в футболе? По победам в топ-турнирах! Побеждала «Барселона», и все говорили, что вот, мол, идеальный футбол. Сейчас пришло время команд, здорово выстраивающих оборону: «Атлетико», Ювентус», сборная Португалии. Но соперничество продолжается. И те, кто сейчас проигрывают цепким и прекрасно обороняющимся командам, уже ищут пути для победы.

Моментов у обеих команд было немного. У «Зенит», откровенно говоря, не вижу должного энтузиазма. Да, имели парочку шансов – могли забить Дзюба и Мак, но для «Зенита» этого мало. Они должен играть лучше. А так, по сути, сыграли на пользу «Спартаку».

Много было разговор о судействе. Соглашусь, что пенальти на Кокорине был - Навас врезался в него сзади без шансов сыграть в мяч. Но опять же: «Зениту» с его возможностями и затратами на игроков пенять на судейство – себя унижать. Два момента за игру – очень мало.