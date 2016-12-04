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Норвежка Венг выиграла гонку преследования на этапе КМ в Лиллехаммере, Чекалева - шестая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Норвежская лыжница Хайди Венг одержала победу в гонке преследования классическим ходом на 10 км на втором этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Лиллехаммере.

Второе место заняла еще одна норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг. Замкнула тройку лыжница из Финляндии Криста Пармакоски (+21 секунда). 

Лучший результат среди россиянок показала Юлия Чекалева, она заняла шестое место. 

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