Норвежка Венг выиграла гонку преследования на этапе КМ в Лиллехаммере, Чекалева - шестая

Юлия Чекалева: Я не видела даже спин тех, кто уходил на четвертый этап до меня

Российская лыжницы Юлия Чекалева прокомментировала седьмое место женской сборной России в эстафете на чемпионате мира в Фалуне (Швеция). Золото завоевали норвежки.