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Коукалова выиграла гонку преследования в Эстерсунде, Дальмайер - вторая, Загоруйко - 29-я

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чешка Габриэла Коукалова стала победительницей гонки преследования на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

Выигравшая накануне спринтерскую гонку француженка Мари Дорен Абер сегодня не справилась со стрельбой (6 промахов) и не смогла сохранить лидирующие позиции. Она финишировала лишь седьмой.

На заключительном огневом рубеже без ошибок обошлись Габриэла Коукалова и обладательница желтой майки - немка Лаура Дальмайер, которая на заключительном круге оказалась свежее итальянки Доротеи Вирер. Отметим, что четвертое место заняла малоизвестная швейцарская биатлонистка Лена Хекки.

Лучший из россиянок сегодня стала Анастасия Загоруйко (29-е место). 

«Советский спорт» провел текстовую трансляцию женского пасьюта.

В 15:20 по московскому времени на старт гонки преследования в Эстерсунде выйдут мужчины.

Эстерсунд (Швеция)

Первый этап Кубка мира

Женщины. Гонка преследования. 10 км

1. Габриэла Коукалова (Чехия) — 31.43,3 (1 промах).
2. Лаура Дальмайер (Германия) — +8,4 (2).
3. Доротея Вирер (Италия) — +21,4 (0).
4. Лена Хекки (Швейцария) — +36,3 (0).
5. Кайса Макарайнен (Финляндия) — +52,7 (4).
6. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) — +1.01,0 (1).
7. Мари Дорен-Абер (Франция) — +1.15,5 (6).
8. Ева Пускарчикова (Чехия) — +1.17,4 (2).
9. Юлия Джима (Украина) — +1.21,7 (2).
10. Надежда Скардино (Беларусь) — +1.29,4 (1)…
29. Анастасия Загоруйко (Россия) — +3.33,2 (4)…
32. Татьяна Акимова (Россия) — +3.36,1 (5)…
41. Екатерина Глазырина (Россия) — +4.15,8 (3)…
45. Ольга Подчуфарова (Россия) — +4.39,5 (2). 


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