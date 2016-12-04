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Антирекордная серия сборной России на Кубке мира достигла 25 гонок

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские биатлонисты не могут попасть в призеры этапов Кубка мира уже на протяжении 25 гонок.

По итогам сегодняшней женской гонки преследования на пьедестал почета взошли чешка Габриэла Коукалова, немка Лаура Дальмайер и итальянка Доротея Вирер.

Лучшей из россиянок стала Анастасия Загоруйко, занявшая лишь 29-е место.

Ранее максимальная серия без призовых мест для российских биатлонистов составляла 12 гонок – в сезонах-2009/10 и 2010/11.

Последний на сегодняшний день подиум сборной России – 3-е место Антона Шипулина в гонке преследования на Кубке мира в американском Преск-Айле (12 февраля 2016 года).

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