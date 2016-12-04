Андрей Червиченко: Как Миранчук может усилить «Спартак», если он и «Локомотиву»-то не сильно помогает?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе в стан красно-белых полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

- Миранчук - неплохой игрок, но это не то, что нужно «Спартаку». Он и «Локомотиву» -то не очень сильно помогает и уже тем более не является его лидером. Но если Миранчук не лидер команды, которая идет где-то во второй половине турнирной таблицы, то как он может усилить «Спартак»? - задается вопросом Червиченко.

Напомним, контракт 21-летнего Миранчука с «Локомотивом» действует до ноября 2017 года. Таким образом, официально переговоры с другими клубами представители футболиста смогут вести только после окончания чемпионата, когда до завершения срока контракта останется полгода.

В нынешнем сезоне Миранчук в 15 матчах чемпионата России сделал одну голевую передачу.