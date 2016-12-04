Бабиков стартует седьмым в пасьюте на КМ в Эстресунде, Шипулин - 28-м
Сегодня в 15:20 мск состоится мужская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.
В гонке примут участие шесть россиян. Первым на старт выйдет Антон Бабиков - у него седьмой стартовый номер (+56). Максим Цветков убежит в гонку под 11-м номером (+57), Матвей Елисеев - под 16-м (+1.06.0), Антон Шипулин - под 28-м (+1.25.0), Дмитрий Малышко - под 31-м (+1.39.0), Евгений Гараничев - под 49-м (+2.12.0).
Первым стартует француз Мартен Фуркад, вторым - швед Фредрик Линдстрем.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки.
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