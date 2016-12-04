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Карасев обслужит матч Лиги чемпионов «Барселона» - «Боруссия» (Мг)

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Российский арбитр Сергей Карасев назначен на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» - «Боруссия» (Менхенгладбах).

Его ассистентами будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительные судьи - Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. В качестве резервного арбитра выступит Игорь Демешко.

Встреча пройдет 6 декабря в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Каталонцы лидируют в турнирной таблице группы С (12 очков), опережая «Манчестер Сити» (8) и «Боруссию» (5).

Матч

Барселона - Боруссия М

Место и дата

06 декабря 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция




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