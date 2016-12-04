Карасев обслужит матч Лиги чемпионов «Барселона» - «Боруссия» (Мг)
Российский арбитр Сергей Карасев назначен на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» - «Боруссия» (Менхенгладбах).
Его ассистентами будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительные судьи - Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. В качестве резервного арбитра выступит Игорь Демешко.
Встреча пройдет 6 декабря в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Каталонцы лидируют в турнирной таблице группы С (12 очков), опережая «Манчестер Сити» (8) и «Боруссию» (5).
Матч
Место и дата
06 декабря 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция
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