Болельщики «Терека» смогут бесплатно попасть на матч с «Локомотивом»

«Локомотив» бесплатно выделил 400 билетов для болельщиков «Терека». Сегодня команды встретятся в Москве в 17-м туре чемпионата России.

«Футбольный клуб «Терек» благодарит «Локомотив» за предоставление бесплатных входных билетов для болельщиков команды. В сезоне-2017/18 грозненцы ждут болельщиков «Локомотива» в Грозном, где вход на «Ахмат-Арену» для них также будет бесплатным», - говорится на официальном сайте «Терека».

Встреча в Черкизово начнется в 16:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.