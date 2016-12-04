Немец Айтекин обслужит матч Лиги чемпионов между ПСВ и «Ростовом»
Немецкая бригада судей во главе с Денизом Айтекином обслужит матч группового раунда Лиги чемпионов между ПСВ и «Ростовом», сообщает официальный сайт УЕФА.
Помогать главному арбитру будут Гвидо Клефе и Маркус Хекер. Дополнительные арбитры - Даниэль Зиберт и Беньямин Бранд. Четвертым рефери назначен Эдуард Байтингер.
Матч состоится в Эйндховене 6 декабря. «Ростов» с 4 очками занимает третье место в группе D, у ПСВ в активе один балл.
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