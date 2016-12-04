Дальмайер увеличила свое преимущество в общем зачете Кубка мира, Акимова - 23-я

23-летняя немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер покидает шведский Эстерсунд в качестве лидера Кубка мира-2016/17.

Сегодня двукратная чемпионка мира финишировала второй в гонке преследования. Ранее на шведском этапе Лаура выиграла индивидуальную гонку и стала 4-й в спринте.

По итогам трех личных стартов в ее активе - 157 кубковых очков. На втором месте в «тотале» - действующая обладательница Большого хрустального глобуса чешка Габриэла Коукалова (132), третья - француженка Мари Дорен Абер (118). Далее расположились Лиза Тереза Хаузер из Австрии (114) и финка Кайса Макарайнен (111).

Лучшая из россиянок в общем зачете Кубка мира – Татьяна Акимова – занимает лишь 23-е место (49). Екатерина Глазырина – 26-я (38), Ольга Подчуфарова – 34-я (27), Екатерина Шумилова – 38-я (23), Анастасия Загоруйко – 46-я (12), Светлана Слепцова – 54-я (9).

Сборная России не может попасть в призы уже 25 стартов кряду.



В 15:20 по московскому времени на старт в Швеции выйдут мужчины, которым также предстоит пробежать пасьют. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой гонки.

