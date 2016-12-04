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Валерий Петраков: Восемь российских игроков «Томи» подали документы в палату по разрешению споров

Источник:  ТАССКомментарии

Ряд футболистов может зимой разорвать контракты с «Томью» из- за финансовых проблем в клубе, сообщил главный тренер команды Валерий Петраков.

Ранее стало известно, что игроки сибирского клуба не получают зарплату с начала сезона.

Петраков отметил, что в команду до сих пор не вернулся босниец Огнен Враньеш.

«Враньеш лечится, у него неприятная травма мениска, но, по всей вероятности, он не приедет - подал документы в палату по разрешению споров. Настроение у него такое, что будет разрывать контракт и к нам не вернется. Со всеми могут возникнуть такие проблемы - и с Биквалфи, и с Дроппой. И не только с иностранцами, но и с российскими игроками. В палату по разрешению споров подали документы восемь россиян. Как я понимаю, они хотят разрыва контрактов», - цитирует специалиста ТАСС.

В чемпионате России «Томь» после 16-ти туров занимает предпоследнее, 15-е место.



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