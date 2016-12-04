Александр Головин: Спасибо Слуцкому, что он никогда во мне не сомневался

Полузащитник ЦСКА Александр Головин после вручения премии «Первая пятерка» поблагодарил за поддержку главного тренера Леонида Слуцкого.

- Хотел бы сказать спасибо всем, кто поддерживал, спасибо Леониду Слуцкому, что он никогда во мне не сомневался, - сказал Головин на церемонии.

Напомним, что ранее Головин был признан лучшим молодым футболистом РФПЛ. В голосовании полузащитник набрал 277 балов.

Головин дебютировал за ЦСКА в сентябре 2014 года в кубковом матче ЦСКА - «Химик» (Дзержинск). С тех пор Головин провел за армейский клуб 56 игр, в которых забил 4 мяча. В активе полузащитника также 8 матчей за сборную России (2 гола).