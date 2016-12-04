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Федор Канарейкин: Летим домой с хорошим настроением

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал гостевую победу над «Слованом» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Мы провели хороший матч с хорошим соперником. Я рад этой победе, поблагодарил команду за проявленный характер: игра складывалась трудно сегодня, но мы держали свою линию. Третий период нам удался, летим домой с хорошим настроением», - сказал специалист. 

Омичи с 74 очками занимают второе место в Восточной конференции, команда из Братиславы с 43 баллами идет 12-й на Западе. 

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