Федор Канарейкин: Летим домой с хорошим настроением

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал гостевую победу над «Слованом» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Мы провели хороший матч с хорошим соперником. Я рад этой победе, поблагодарил команду за проявленный характер: игра складывалась трудно сегодня, но мы держали свою линию. Третий период нам удался, летим домой с хорошим настроением», - сказал специалист.

Омичи с 74 очками занимают второе место в Восточной конференции, команда из Братиславы с 43 баллами идет 12-й на Западе.