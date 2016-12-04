Милош Ржига: Очень жаль наших зрителей и стыдно за хоккей

Главный тренер «Слована» Милош Ржига был краток на пресс-конференции после поражения от «Авангарда» (3:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Я не буду оценивать сегодня матч. Мне очень жаль игроков, очень жаль наших зрителей и стыдно за хоккей, - сказал специалист.

Команда из Братиславы потерпела четвертое поражене кряду и занимает 12-е место в Западной конференции.