Милош Ржига: Очень жаль наших зрителей и стыдно за хоккей
Главный тренер «Слована» Милош Ржига был краток на пресс-конференции после поражения от «Авангарда» (3:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Я не буду оценивать сегодня матч. Мне очень жаль игроков, очень жаль наших зрителей и стыдно за хоккей, - сказал специалист.
Команда из Братиславы потерпела четвертое поражене кряду и занимает 12-е место в Западной конференции.
Матч
Слован - Авангард - 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Голы:
Юньков (Лемтюгов, Фищенко), 3:08 (0:1). Таффе (Месарош, Смоленак), 17:28 (1:1 - бол.). Бурдасов (Кучерявенко), 20:19 (1:2). Чипчура (Еглич, Луснак), 35:21 (2:2). Соботка (Мартынов), 50:53 (2:3). Таффе (Пластино), 51:16 (3:3). Пережогин (Соботка, Осипов), 54:35 (3:4 - бол.). Хохряков (Бурдасов), 57:04 (3:5).
Место и дата
03 декабря 19:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция