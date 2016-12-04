Дмитрий Селюк: Если бы Траоре бил пенальти в ЦСКА - по голам он обошел бы Смолова

- Смолов забил всего девять голов, из которых семь - с игры, а Ласина в общей сложности - пять. Если бы Траоре бил пенальти в ЦСКА, то перегнал бы Смолова. Вообще игра с «Уралом» показала, что Ласину правильно использовать со вторым нападающим Федором Чаловым. Будем надеяться, что с «Тоттенхэмом» будет такая же игра, тогда все будет нормально.

Я всегда говорил и буду говорить, Траоре - качественный и хороший нападающий. Когда некоторые начинают что-то говорить, я сомневаюсь, что хотя бы половина из них вообще разбирается в футболе. Сейчас он забил пять мячей, это не лучший результат, но ему ведь надо набрать кондиции, а команде нужно понять, как играть с Ласиной, - цитирует Селюка агентство ТАСС.

Напомним, в составе ЦСКА Ласина Траоре, арендованный у «Монако», заменил Ахмеда Мусу, который минувшим летом перешел в «Лестер».

В данный момент армейцы занимают третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.



