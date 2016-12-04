Сундбю выиграл гонку преследования на этапе КМ в Лиллехаммере, Ларьков - 15-й
Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю выиграл гонку преследования классическим стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
Второе место занял еще один норвежец Йоханнес Клэбо. Тройку замкнул финн Матти Хейккинен.
Лучший результат среди россиян показал Андрей Ларьков, ставший 15-м.
Кубок мира
Второй этап
Лиллехаммер (Норвегия)
Мужчины
1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)
2. Йоханнес Клаебо (Норвегия)
3. Матти Хейккинен (Финляндия)...
15. Андрей Ларьков (Россия)
19. Максим Вылегжанин (Россия)
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