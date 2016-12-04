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Сундбю выиграл гонку преследования на этапе КМ в Лиллехаммере, Ларьков - 15-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю выиграл гонку преследования классическим стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Второе место занял еще один норвежец Йоханнес Клэбо. Тройку замкнул финн Матти Хейккинен.

Лучший результат среди россиян показал Андрей Ларьков, ставший 15-м. 

Кубок мира

Второй этап

Лиллехаммер (Норвегия)

Мужчины

1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)

2. Йоханнес Клаебо (Норвегия) 

3. Матти Хейккинен (Финляндия)...

15. Андрей Ларьков (Россия)

19. Максим Вылегжанин (Россия)

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