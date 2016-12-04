Максим Власов: У меня в карьере были бои сложнее, чем с Чахкиевым
Российский боксер первого тяжелого веса Максим Власов рассказал о своей победе над соотечественником Рахимом Чахкиевым.
- У меня были бои гораздо сложнее. Удивлён лишь тем, что всё оказалось легче, чем я ожидал. Знал, что выиграю. Несомненно бой был непростым, но, повторюсь, я ожидал большего. Что касается планов, то я хочу боксировать и получать удовольствие от этого. А более детально лучше расспросить у моего менеджера. Не думаю об этом. А боксировать с топами мне только в радость. Готов в любое время, - заявил Власов.
Напомним, поединок Власов - Чахкиев завершился техническим нокаутом в седьмом раунде.
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