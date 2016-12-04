Максим Власов: У меня в карьере были бои сложнее, чем с Чахкиевым

Виктор Петроченко: Рахим очень одаренный спортсмен, все будет зависеть от того, насколько Власов сможет его напрячь

Владимир Петроченко, наставник российского боксера первого тяжелого веса Максима Власова считает, что сила удара не зависит от веса боксера, и его подопечному главное в начале боя с Рахимом Чакхиевым - это не растеряться и ликвидировать в первых раундах опасность. Власов и Чахкиев 3 декабря в Москве определят обладателя титула Интерконтинентального чемпиона WBA.