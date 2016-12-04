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Самедов не попал в состав «Локомотива» на матч с «Тереком»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Тереком» в рамках 17-го тура РФПЛ. 

Отметим, что в основе и в запасе нет полузащитника Александра Самедова, которого на днях главный тренер Юрий Семин перевел в дубль.  

«Локомотив»: Гилерме, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Янбаев, Коломейцев, Денисов И., Фернандеш, Миранчук, Игнатьев, Майкон. 

Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Лапшов, Логашов, Ндинга, Шкулетич, Галаджан.  

Напомним, что матч «Локомотив» - «Терек» состоится сегодня в 16:00 по мск. Железнодорожники идут на 11-м месте после 16 туров, грозненцы - на четвертом.   

Матч

Локомотив - Терек - 2:0 (1:0)

2-й тайм

Голы

Миранчук 23 (1:0). Фернандеш 75 (2:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Денисов В., Фернандеш (Шишкин, 79), Денисов И., Миранчук (Галаджан, 90), Коломейцев, Игнатьев (Н'Динга, 38), Майкон

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Адилсон, Роши (Грозав, 61), Мохаммади, Мирзов (Митришев, 66), Кузяев, Пирис (Мбенг, 76), Балай

Предупреждения:

Н'Динга, 73 - Мохаммади, 57

Место и дата

04 декабря 16:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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