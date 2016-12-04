Самедов не попал в состав «Локомотива» на матч с «Тереком»

Леонид Слуцкий: Для меня безграничные возможности в 2017 году – это прежде всего возможность для творчества

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий принял участие в церемонии вручения премии «Первая пятерка», которую по итогам 2016 года получил полузащитник ЦСКА Александр Головин.