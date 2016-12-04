Самедов не попал в состав «Локомотива» на матч с «Тереком»
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Тереком» в рамках 17-го тура РФПЛ.
Отметим, что в основе и в запасе нет полузащитника Александра Самедова, которого на днях главный тренер Юрий Семин перевел в дубль.
«Локомотив»: Гилерме, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Янбаев, Коломейцев, Денисов И., Фернандеш, Миранчук, Игнатьев, Майкон.
Наш состав на последний матч 2016 года!— ФК Локомотив (@fclm_official) 4 декабря 2016 г.
Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Лапшов, Логашов, Ндинга, Шкулетич, Галаджан. #ЛокоТерек pic.twitter.com/47DlsNUOHg
Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Лапшов, Логашов, Ндинга, Шкулетич, Галаджан.
Состав @fcterek на матч #ЛокомотивТерек pic.twitter.com/8jo2WDpCor— FC Terek Grozny ⚽️ (@fcterek) 4 декабря 2016 г.
Напомним, что матч «Локомотив» - «Терек» состоится сегодня в 16:00 по мск. Железнодорожники идут на 11-м месте после 16 туров, грозненцы - на четвертом.
Матч
Голы
Миранчук 23 (1:0). Фернандеш 75 (2:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Денисов В., Фернандеш (Шишкин, 79), Денисов И., Миранчук (Галаджан, 90), Коломейцев, Игнатьев (Н'Динга, 38), Майкон
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Адилсон, Роши (Грозав, 61), Мохаммади, Мирзов (Митришев, 66), Кузяев, Пирис (Мбенг, 76), Балай
Предупреждения:
Место и дата
04 декабря 16:00, Локомотив, Текстовая трансляция