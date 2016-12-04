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Валенсия - лучший игрок «МЮ» в ноябре

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Болельщики признали полузащитника «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсию лучшим игроком команды в прошлом месяце.

31-летний эквадорец  по итогам интернет-опроса набрал 39% голосов. Вторым стал полузащитник Майкл Кэррик (32%), третьим - форвард Златан Ибрагимович (29%).

В ноябре Валенсия в четырех матчах записал в свой актив две голевые передачи - во встречах с «Фейеноордом» (4:0) в Лиге Европы и с «Вест Хэмом» (4:1) в Кубке английской лиги. 

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