Валенсия - лучший игрок «МЮ» в ноябре
Болельщики признали полузащитника «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсию лучшим игроком команды в прошлом месяце.
31-летний эквадорец по итогам интернет-опроса набрал 39% голосов. Вторым стал полузащитник Майкл Кэррик (32%), третьим - форвард Златан Ибрагимович (29%).
В ноябре Валенсия в четырех матчах записал в свой актив две голевые передачи - во встречах с «Фейеноордом» (4:0) в Лиге Европы и с «Вест Хэмом» (4:1) в Кубке английской лиги.
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