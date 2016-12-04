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Дмитрий Кириллов: Гассиев действительно оказался лучшим

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший чемпион мира по версии IBF Дмитрий Кириллов поделился эмоциями после поединка, в котором россиянин Мурат Гассиев победил соотечественника Дениса Лебедева и стал обладателем чемпионского пояса IBF в первом тяжелом весе.

- Гассиев действительно оказался лучшим, он выбрал для себя лучшую дистанцию. Я считаю, что Денис изначально начал с ним входить в обмен и атаковать с абсолютно невыгодной для него дистанции. Ему нужно было не подпускать Мурата на среднюю дистанцию, боксировать с дальней и уходить, он хорошо это делает, но Гассиеву удавалось нанести удары с короткой дистанции, - цитирует Кириллова «Р-Спорт».

Напомним, Мурат Гассиев 3 декабря в Москве победил Дениса Лебедева разделенным решением судей (116:111, 116:112, 113:114). Он завоевал чемпионский пояс IBF, в то время как титул WBA остался у Дениса (он не был выставлен на этот поединок).

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