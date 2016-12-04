Фернандес из-за сотрясения мозга может пропустить матч с «Тоттенхэмом»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прошел медицинское обследование в клубе, сообщает официальный сайт армейцев.

Футболист получил повреждение в матче 17-го тура РФПЛ с «Уралом». После столкновения с защитником Михаилом Меркуловым он покинул поле на носилках.

Медицинское обследование Фернандеса подтвердило предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.



В настоящий момент игрок находится под наблюдением клубных врачей. Решение о том, примет ли он участие в предстоящей игре Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», будет принято позднее.

Матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - ЦСКА состоится 7 декабря.