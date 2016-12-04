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Александр Зубков: Уверен, что экипаж Касьянова готов показывать высокие результаты и дальше

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал выступление экипажа Александра Касьянова на стартовом этапе Кубка мира по бобслею.

- Победа на стартовом этапе Кубка мира говорит о том, что работа делается правильно и в верном направлении. Это только начало, но работа должна продолжаться независимо от побед.

Уверен, что ребята готовы показывать высокие результаты и дальше. Они поверили в свои силы. В первую очередь, слаженно работает тренерский состав, так что у сборной России есть все шансы и возможности. Но мы понимаем, что конкуренты серьезные, будем работать, - передает слова Зубкова ТАСС.

Напомним, что в канадском Уистлере российский экипаж Александра Касьянова одержал победу в соревнованиях четверок.

Бобслей
Кубок мира
1-й этап
Уистлер, Канада
Мужчины
Четверки

1. Россия (Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Алексей Пушкарев, Максим Белугин) – 1.42,51

2. Швейцария (Рико Петер, Брор ван дер Зийде, Симон Фридли, Томас Амрхайн ) – 0,20

3. Германия (Йоханнес Лохнер, Маттиас Кагерхубер, Себастьян Мровка, Кристиан Расп) – 0,43...

7. Россия (Максим Андрианов, Петр Моисеев, Юрий Селихов, Илья Малых) – 0,59

8. Россия (Алексей Стульнев, Ильвир Хузин, Василий Кондратенко, Роман Кошелев) – 0,61.

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