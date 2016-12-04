Георгий Жуков стал партнером Аршавина в «Кайрате»

Состав «Кайрата» пополнил полузащитник Георгий Жуков, ранее выступавший за «Урал».

«Георгий Жуков подписал контракт с ФК «Кайрат» на три года с условием играть за Казахстан. Добро пожаловать», - сообщил в инстаграме руководитель клуба Кайрат Боранбаев.

В этом сезоне 22-летний игрок сборной Казахстана провел за «Урал» в чемпионате России четыре матча, результативными действиями не отметился.

Прошлый сезон Жуков провел на правах аренды в голландской «Роде». До этого в казахстанском чемпионате он выступал за «Астану».

Напомним, цвета «Кайрата» защищает бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин.