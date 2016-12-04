Георгий Жуков стал партнером Аршавина в «Кайрате»
Состав «Кайрата» пополнил полузащитник Георгий Жуков, ранее выступавший за «Урал».
«Георгий Жуков подписал контракт с ФК «Кайрат» на три года с условием играть за Казахстан. Добро пожаловать», - сообщил в инстаграме руководитель клуба Кайрат Боранбаев.
В этом сезоне 22-летний игрок сборной Казахстана провел за «Урал» в чемпионате России четыре матча, результативными действиями не отметился.
Прошлый сезон Жуков провел на правах аренды в голландской «Роде». До этого в казахстанском чемпионате он выступал за «Астану».
Напомним, цвета «Кайрата» защищает бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин.
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