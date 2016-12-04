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КХЛ: Гол «Ак Барса» в ворота «Спартака» был засчитан неверно

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера в матче «Ак Барс» - «Спартак» (3:2), прошедшем в Казани, после видео-просмотра был ошибочно засчитан гол в ворота москвичей.

На 23-й минуте матча рефери сигнализировал о взятии ворот «Спартака», когда защитник красно-белых смахнул шайбу с ленточки. Многочисленные повторы эпизода показали: шайба полностью линию ворот не пересекла. Однако телезрители не увидели показ эпизода камерой сверху, расположенной над воротами.

В результате гол был засчитан. Однако сегодня департамент судейства КХЛ признал ошибку арбитров, о чем оповестил на официальном сайте лиги, и принял решение отстранить видео-гол судью от работы на матчах чемпионата КХЛ до конца сезона.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Ак Барс - Спартак - 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Голы:

Радил 0:49 (0:1). Попов (Глинкин, Малыхин), 6:02 (1:1 - бол.). Малыхин (Глинкин, Эллиотт), 22:34 (2:1 - бол.). Захарчук (Лукоянов), 31:15 (3:1). Лещенко (Кириллов, Воронин), 56:28 (3:2).

Место и дата

03 декабря 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция


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