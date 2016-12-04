Александр Зубков: Российские бобслеисты поверили в свои силы

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал успех наших спортсменов на этапе Кубка мира в Уистлере.

Победа на стартовом этапе Кубка мира говорит о том, что работа делается правильно и в верном направлении, - сказал Зубков. - Это только начало, но работа должна продолжаться независимо от побед.

Уверен, что ребята готовы показывать высокие результаты и дальше. Они поверили в свои силы. В первую очередь, слаженно работает тренерский состав, так что у сборной России есть все шансы и возможности. Но мы понимаем, что конкуренты серьезные, будем работать, - заявил Зубков.

В воскресенье экипаж Александра Касьянова с разгоняющими Алексеем Пушкаревым, Алексеем Зайцевым и Максимом Белугиным одержал победу в бобах-четверках, его результат по сумме двух попыток - 1 минута 42,51 секунды.



