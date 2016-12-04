Анастасия Загоруйко: Пока стрельба стоя дается мне тяжело
Российская биатлонистка Анастсия Загоруйко прокомментировала свое выступление в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Россиянка заняла 29-е место.
- Лыжи катили хорошо, стреляла 50 на 50. Что касается каких-то ошибок, то это не доработала я сама. Рада, что справилась с последним огневым рубежом. Пока мне стоя тяжеловато стрелять, и поэтому довольна последним нолем.
Бежалось достаточно нормально, в толпе ехала за девчонками, терпела и считаю, что на финишном круге получилось нормально. Сложно сказать, лучше ли я выступила сейчас, чем в спринте, - цитирует Загоруйко «Чемпионат».
Напомним, что победу праздновала чешка Габриэла Коукалова.
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