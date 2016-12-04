Бабиков выиграл гонку преследования в Эстерсунде, Цветков - второй

Антон Бабиков Источник: Reuters

Российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем пасьюта на первом этапе Кубка мира-2016/17.

Для 25-летнего Бабикова это первая победа в карьере на этапах Кубка мира. Антон, как и его товарищ по команде Максим Цветков - продемонстрировал идеальную стрельбу на четвертом, решающем огневом рубеже, в то время как лидер гонки Мартен Фуркад допустил два промаха.

Таким образом, сборная России прервала антирекордную серию без призовых мест, которая продолжалась с февраля текущего года и составила 25 стартов.

Антон Шипулин сегодня занял восьмое место в тремя промахами, Матвей Елисеев стал 17-м.

Напомним, ранее в Эстерсунде состоялась женская гонка преследования. На пьедестал почета поднялись Габриэла Коукалова, Лаура Дальмайер и Доротея Вирер.

Следующий этап Кубка мира состоится с 9 по 11 декабря в словенской Поклюке.

Эстерсунд (Швеция)

Первый этап Кубка мира

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1. Антон Бабиков (Россия) — 31.22,3 (1 промах).

2. Максим Цветков (Россия) +10,5 (0).

3. Мартен Фуркад (Франция) +15,2 (2).

4. Арнд Пайффер (Германия) +52,7 (3).

5. Эрик Лессер (Германия) +55,1 (2).

6. Симон Фуркад (Франция) +56,1 (2).

7. Михал Крчмарж (Чехия) +1.01,1 (0).

8. Антон Шипулин (Россия) +1.02,1 (3).

9. Симон Шемпп (Германия) +1.07,5 (3).

9. Йоханнес Бе (Норвегия) + 1.07,6 (4)…

17. Матвей Елисеев (Россия) +1.31,8 (4)…

26. Дмитрий Малышко (Россия) +1.46,9 (3)…

30. Евгений Гараничев (Россия) +2.17,1 (2).