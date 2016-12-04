Антон Бабиков одержал первую победу на этапах Кубка мира
Российский биатлонист Антон Бабиков одержал первую победу в карьере на этапах Кубка мира.
25-летний биатлонист завоевал золото в гонке преследования на Кубке мира в Эстерсунде. Напомним, что стартовал Бабиков с седьмого места.
Второе место завоевал еще один россиянин Максим Цветков, тройку замкнул француз Мартен Фуркад.
Напомним, что Бабиков - трехкратный чемпион Европы и трижды бронзовый призер чемпионатов Европы.
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