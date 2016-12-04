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Антон Бабиков одержал первую победу на этапах Кубка мира

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский биатлонист Антон Бабиков одержал первую победу в карьере на этапах Кубка мира.

25-летний биатлонист завоевал золото в гонке преследования на Кубке мира в Эстерсунде. Напомним, что стартовал Бабиков с седьмого места.

Второе место завоевал еще один россиянин Максим Цветков, тройку замкнул француз Мартен Фуркад.

Напомним, что Бабиков - трехкратный чемпион Европы и трижды бронзовый призер чемпионатов Европы. 

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