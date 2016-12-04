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Матч УПЛ «Олимпик» - «Карпаты» не состоится из-за обледенелого поля

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Матч 17-го тура чемпионата Украины между донецким «Олимпиком» и львовскими «Карпатами» отменен. Причина – неготовность поля к проведению матча.

Матч должен был состояться в Сумах. Как сообщает официальный сайт украинской премьер-лиги, судейская бригада признала поле стадиона «Юбилейный» неготовым к проведению матча. Большая часть газона покрыта льдом.

Решение по поводу проведения матча и возможных санкций будет принято позднее.

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