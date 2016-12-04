Матч УПЛ «Олимпик» - «Карпаты» не состоится из-за обледенелого поля
Матч 17-го тура чемпионата
Украины между донецким «Олимпиком» и львовскими «Карпатами» отменен. Причина –
неготовность поля к проведению матча.
Матч должен был состояться
в Сумах. Как сообщает официальный сайт украинской премьер-лиги, судейская
бригада признала поле стадиона «Юбилейный» неготовым к проведению матча.
Большая часть газона покрыта льдом.
Решение по поводу проведения матча и возможных санкций будет принято позднее.
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