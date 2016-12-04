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«Арсенал» готов заплатить 20 миллионов фунтов на Бакку

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Милана» Карлос Бакка является главной трансферной целью «Арсенала» этой зимой, сообщает The Sun.

По данным издания, лондонский клуб готов выложить за 30-летнего колумбийского форварда 20 миллионов фунтов стерлингов. Переговоры между сторонами уже начались.

Главный тренер «канониров» Арсен Венгер считает, что атакующая линия команды нуждается в срочном укреплении, поскольку травмы вывели из строя Оливье Жиру, Лукаса Переса и Дэнни Уэлбека.

В этом сезоне Бакка провел в серии А 13 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

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