Алексей Тищенко: Сомневаюсь, что Лебедев сейчас может что-то противопоставить Гассиеву

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал бой, в котором россиянин Мурат Гассиев победил соотечественника Дениса Лебедева и стал обладателем чемпионского пояса IBF в первом тяжелом весе.

- Мурат Гассиев одержал справедливую победу. Бой был очень интересным, но лично у меня сложилось впечатление, что уже после третьего-четвертого раунда поединок мог закончиться в любой момент в пользу Мурата. Он постоянно оказывал давление на Дениса Лебедева, и физически и функционально выглядел сильнее.

С Денисом противоположенная ситуация – после четвертого раунда у него как будто не осталось сил, ему все сложнее и сложнее удавалось сдерживать напор соперника. Казалось, что Лебедев не достоит до конца, но благодаря опыту и характеру он смог довести бой, что уже здорово.

Были и достаточно ровные раунды, но если считать по ударам в общем, то в семи раундах Гассиев бил чаще, чем Лебедев, и зачастую эти удары были намного мощнее, чем у Дениса. Даже по общему количеству ударов за весь бой Мурат, хоть и немного, но переиграл оппонента.

Если состоится реванш, то победителем в нем, на мой взгляд, должен стать Гассиев. Причем Мурат может еще более уверенно выиграть ответный бой. Сомневаюсь, что Лебедев сейчас может что-то противопоставить Гассиеву. Основная причина – ударная сила Дениса никак не сказывалась на состоянии Мурата, он практически не ощущал атак Лебедева, - рассказал Тищенко «Чемпионату».

Напомним, Мурат Гассиев 3 декабря в Москве победил Дениса Лебедева разделенным решением судей (116:111, 116:112, 113:114). Он завоевал чемпионский пояс IBF, в то время как титул WBA остался у Дениса (он не был выставлен на этот поединок).