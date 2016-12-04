«Милан» одержал волевую победу над «Кротоне»
«Милан» дома обыграл «Кротоне» (2:1) в 15-м туре чемпионата Италии.
У хозяев поля отличились Марио Палашич (41-я минута) и Джанлука Лападула (86-я), у гостей - Диего Фальчинелли (26-я).
Отметим, что во втором тайме нападающий «россонере» М′Байе Ньянг не реализовал пенальти.
Команда Винченцо Монтеллы с 32 очками занимает на данный момент второе место, ее сегодняшний соперник с шестью баллами - на 20-й, последней строчке.
В следующем туре «Милан» 12 декабря сыграет на выезде с «Ромой» , а «Кротоне» 10 декабря примет «Пескару».
Матч
Голы
Фалькинели 26 (0:1). Пашалич 41 (1:1). Лападула 86 (2:1).
Состав
Милан: Доннарумма, Абате, Романьоли, Де Шильо, Палетта, Локателли, Соса (Адриано, 73), Пашалич, Лападула (Куцка, 89), Сусо, Ньянг (Хонда, 81)
Кротоне: Кордаз, Чеккерини, Рози, Феррари, Мартелла (Сампиризи, 75), Стоян (Палладино, 71), Капецци, Роден (Точукву, 88), Крисетиг, Фалькинели, Тротта
Предупреждения:
Локателли, 49; Соса, 63; Лападула, 87; Куцка, 90 - Рози, 43; Крисетиг, 52; Роден, 60; Стоян, 67
Судья:
Марко Ди Белло (Италия)
Место и дата
04 декабря 14:30, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция