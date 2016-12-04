«Милан» одержал волевую победу над «Кротоне»

«Милан» дома обыграл «Кротоне» (2:1) в 15-м туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличились Марио Палашич (41-я минута) и Джанлука Лападула (86-я), у гостей - Диего Фальчинелли (26-я).

Отметим, что во втором тайме нападающий «россонере» М′Байе Ньянг не реализовал пенальти.

Команда Винченцо Монтеллы с 32 очками занимает на данный момент второе место, ее сегодняшний соперник с шестью баллами - на 20-й, последней строчке.

В следующем туре «Милан» 12 декабря сыграет на выезде с «Ромой» , а «Кротоне» 10 декабря примет «Пескару».