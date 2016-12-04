Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Локомотив2 : 0Терек
Хоккей  Динамо Москва2 : 0Автомобилист
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Йокерит1 : 0Салават Юлаев
Футбол  Эвертон- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Милан» одержал волевую победу над «Кротоне»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Милан» дома обыграл «Кротоне» (2:1) в 15-м туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличились Марио Палашич (41-я минута) и Джанлука Лападула (86-я), у гостей - Диего Фальчинелли (26-я).

Отметим, что во втором тайме нападающий «россонере»  М′Байе Ньянг не реализовал пенальти. 

Команда Винченцо Монтеллы с 32 очками занимает на данный момент второе место, ее сегодняшний соперник с шестью баллами - на 20-й, последней строчке.

В следующем туре «Милан» 12 декабря сыграет на выезде с «Ромой» , а «Кротоне» 10 декабря примет «Пескару».

Матч

Милан - Кротоне - 2:1 (1:1)

Голы

Фалькинели 26 (0:1). Пашалич 41 (1:1). Лападула 86 (2:1).

Состав

Милан: Доннарумма, Абате, Романьоли, Де Шильо, Палетта, Локателли, Соса (Адриано, 73), Пашалич, Лападула (Куцка, 89), Сусо, Ньянг (Хонда, 81)

Кротоне: Кордаз, Чеккерини, Рози, Феррари, Мартелла (Сампиризи, 75), Стоян (Палладино, 71), Капецци, Роден (Точукву, 88), Крисетиг, Фалькинели, Тротта

Предупреждения:

Локателли, 49; Соса, 63; Лападула, 87; Куцка, 90 - Рози, 43; Крисетиг, 52; Роден, 60; Стоян, 67

Судья:

Марко Ди Белло (Италия)

Место и дата

04 декабря 14:30, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Серия А. 15-й тур. «Милан» обыграл «Кротоне», «Лацио» - «Рома» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи 15-го тура чемпионата Италии на нашем портале.«Арсенал» готов заплатить 20 миллионов фунтов на БаккуНападающий «Милана» Карлос Бакка является главной трансферной целью «Арсенала» этой зимой, сообщает The Sun.«Ювентус» в Турине обыграл «Аталанту»Футболисты «Ювентуса» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии переиграли «Аталанту».Тренеры «Ювентуса» будут заниматься с юными воспитанниками «Терека»Тренеры «Ювентуса» помогут грозненскому «Тереку» в подготовке молодых футболистов.Класико и остальные. Что смотреть на выходныхКласико и остальные. Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет главные матчи европейского уик-энда, который обещает быть как никогда жарким.«Наполи» дома разгромил «Интер»Футболисты «Наполи» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии уверенно переиграли миланский «Интер».«Наполи» – «Интер». ОнлайнТекстовая трансляция центрального матча 15-го тура чемпионата Италии на нашем портале.«Интер» не делал «Зениту» предложения по КришитоМиланский «Интер» не вел переговоров с «Зенитом» по поводу трансфера защитника Доменико Кришито, сообщает «Спорт день за днем».«Интер» намерен зимой приобрести КришитоКак сообщает Calciomercato.com, «Интер» хочет купить защитника «Зенита» Доменико Кришито в зимнее трансферное окно.Спонсор «Интера»: Переход Месси – мечта, которая когда-нибудь сбудетсяГлава компании «Пирелли», которая является спонсором миланского «Интера, Марко Тронкетти Провера выразил надежду, что форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси перейдет в итальянский клуб.Сын за отца. Кто такой Джованни СимеонеСын за отца. Кто такой Джованни Симеоне«Советский спорт» рассказывает о нападающем «Дженоа» Джованни Симеоне.«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» поборются за игрока «Бенфики»Как сообщает Calciomercato.com, защитник «Бенфики» Виктор Линделёф может покинуть португальский клуб в январе 2017 года.«Кьево» обыграл «Новару» и вышел в 1/8 финала Кубка ИталииМатч 1/16 финала Кубка Италии между «Кьево» и «Новарой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Кьево».«Милан» зимой планирует продать ХондуПолузащитник «Милана» Кейсуке Хонда, ранее выступавший за ЦСКА, зимой, скорее всего, покинет итальянский клуб, сообщает La Repubblica.«Интер» в Милане обыграл «Фиорентину»Футболисты миланского «Интера» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии переиграли «Фиорентину» из Флоренции.Серия А. 14-й тур. «Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло», «Интер» обыграл «Фиорентину» и другие матчиРезультаты матчей 14-го тура чемпионата Италии.«Наполи» не смог обыграть «Сассуоло»Футболисты «Наполи» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Сассуоло».«Ювентус» потерял Бонуччи на 45-60 дней из-за травмыЗащитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи получил травму и выбыл приблизительно на два месяца. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Конте хочет видеть в «Челси» трех игроков «Фиорентины»«Челси» рассматривает возможность приобретения у «Фиорентины» защитника Ненада Томовича, нападающего Федерико Бернардески и полузащитника Милана Баделя, сообщает Calcio Mercato.Алексис Санчес – главная трансферная цель миланского «Интера»Полузащитник лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может вернуться в чемпионат Италии. Об этом сообщает Calciomercato.com.

Кротоне
Кротонекалендарьстатистика
Милан
Миланкалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение