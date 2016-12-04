«Спартак» разгромил «Рубин» в матче молодежных команд
Матч 17-го тура
молодежного первенства России между «Спартаком» и «Рубином» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу «Спартака».
В составе победителей
отличились Артем Мамин, Борис Цыганков, Владлен Бабаев, Егор Никулин, Никита
Киселев и Александр Ломовицкий. У «Рубина» забивали Дмитрий Каменщиков и Даниил
Макеев.
«Спартак» набрал 33 очка и
занимает третье место. У «Рубина» 25 очков и седьмое место.
Молодежное первенство
России
17-й тур
Матч
Спартак (мол) - Рубин (мол) - 6:2 (0:0)
Место и дата
04 декабря 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
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