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«Бетис» и «Сельта» сыграли вничью со счетом 3:3

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 14-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и Сельтой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3.

В составе победителей отличились Рубен Кастро (с пенальти), Антонио Санабрия и Херман Песелья. У «Сельты» дубль сделал Яго Аспас, еще один гол в активе Факундо Ронакальи.

«Бетис» набрал 15 очков и занимает 14-е место. У «Сельты» 21 очко и восьмое место.

Чемпионат Испании. Примера

14-й тур

Матч

Бетис - Сельта - 3:3 (1:1)

Голы

Аспас 15 (0:1). Кастро 41 (1:1 - пен.). Санабрия 53 (2:1). Аспас 62 (2:2). Песселья 73 (3:2). Ронкалья 85 (3:3).

Состав

Бетис: Адан, Донк (Гутьеррес, 70), Гонсалес (Наварро, 46), Рамирес, Дурмиси, Песселья, Себальос, Сехудо, Петрос, Кастро, Санабрия (Хоакин, 62)

Сельта: Бланко, Ронкалья, Васс, Кабрал, Фонтас, Кастро, Диас М. (Систо, 77), Радойя (Орельяна, 52), Эрнандес, Аспас, Бонгонда (Росси, 84)

Предупреждения:

Донк, 11; Петрос, 25; Санабрия, 59; Гутьеррес, 77; Песселья, 90 - Кабрал, 89

Удаления:

Петрос, 90 - нет

Судья:

Хосе Мария Санчес (Испания)

Место и дата

04 декабря 14:00, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция

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