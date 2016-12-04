«Бетис» и «Сельта» сыграли вничью со счетом 3:3
Матч 14-го тура чемпионата
Испании между «Бетисом» и Сельтой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3.
В составе победителей
отличились Рубен Кастро (с пенальти), Антонио Санабрия и Херман Песелья. У «Сельты»
дубль сделал Яго Аспас, еще один гол в активе Факундо Ронакальи.
«Бетис» набрал 15 очков и
занимает 14-е место. У «Сельты» 21 очко и восьмое место.
Чемпионат Испании. Примера
14-й тур
Матч
Голы
Аспас 15 (0:1). Кастро 41 (1:1 - пен.). Санабрия 53 (2:1). Аспас 62 (2:2). Песселья 73 (3:2). Ронкалья 85 (3:3).
Состав
Бетис: Адан, Донк (Гутьеррес, 70), Гонсалес (Наварро, 46), Рамирес, Дурмиси, Песселья, Себальос, Сехудо, Петрос, Кастро, Санабрия (Хоакин, 62)
Сельта: Бланко, Ронкалья, Васс, Кабрал, Фонтас, Кастро, Диас М. (Систо, 77), Радойя (Орельяна, 52), Эрнандес, Аспас, Бонгонда (Росси, 84)
Предупреждения:
Донк, 11; Петрос, 25; Санабрия, 59; Гутьеррес, 77; Песселья, 90 - Кабрал, 89
Удаления:
Петрос, 90 - нет
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
04 декабря 14:00, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция