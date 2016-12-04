«Бетис» и «Сельта» сыграли вничью со счетом 3:3

Матч 14-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и Сельтой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3.

В составе победителей отличились Рубен Кастро (с пенальти), Антонио Санабрия и Херман Песелья. У «Сельты» дубль сделал Яго Аспас, еще один гол в активе Факундо Ронакальи.

«Бетис» набрал 15 очков и занимает 14-е место. У «Сельты» 21 очко и восьмое место.

Чемпионат Испании. Примера

14-й тур