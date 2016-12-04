Леонид Слуцкий: Пока тяжело сравнивать Головина и Чалова

Главный тренер армейцев Леонид Слуцкий рассказал журналистам, что на данный момент ему сложно сравнивать полузащитника Александра Головина и нападающего Федора Чалова.

- Все-таки пока тяжело сравнивать Головина и Чалова. Саша - полноправный чемпион России, он завоевал это право, как игрок основы, а не как тот, кто выходит на замену на две минуты. Он играл в составе национальной сборной в финальной части чемпионата Европы. Есть разница между ними в два года, Федя дебютировал в ЦСКА раньше. Надеюсь, что победные традиции будут предавать сил прогрессировать, - цитирует Слуцкого «Р-Спорт».

Напомним, что в воскресенье Александр Головин стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку, выступающему в РФПЛ.



