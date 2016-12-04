Антон Бабиков: Понимал, что иду хорошо и не думал ни о чем. У нас отлично работали лыжи

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свою победу на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

- Понимал, что я иду хорошо. Но гонка длинная, каждый рубеж важный. На последнем рубеже увидел, что Фуркад допустил ошибку. Не думал ни о чем – надо было закрывать. Потом бежал и думал: это правда или что? Такие эмоции… Вспомнил «Гонку чемпионов», когда один раз приехал впереди него на стойку – намазал и ушел. Теперь пришел и думаю: он промазал два раза – и я точно буду лучше на этой стойке.

Сегодня у нас отлично работали лыжи, спасибо сервис-группе. Видел, что у Фуркада хуже готовы лыжи, чем у нас. Я понимал, что у меня достаточно сил, чтобы сохранить преимущество, - рассказал Бабиков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Для 25-летнего Бабикова это первая победа в карьере на этапах Кубка мира. Антон, как и его товарищ по команде Максим Цветков - продемонстрировал идеальную стрельбу на четвертом, решающем огневом рубеже, в то время как лидер гонки Мартен Фуркад допустил два промаха.

Таким образом, сборная России прервала антирекордную серию без призовых мест, которая продолжалась с февраля текущего года и составила 25 стартов.