Андрей Шкаликов: Гассиев выиграл уверенно, он был мощнее, динамичнее и энергичнее

Известный промоутер Андрей Шкаликов поделился впечатлениями от поединка, в котором россиянин Мурат Гассиев победил соотечественника Дениса Лебедева и стал обладателем чемпионского пояса IBF в первом тяжелом весе.

- Я до сих пор нахожусь под впечатлением от вчерашнего вечера бокса. Все бои были неординарными, а главный поединок завершился честно - Мурат Гассиев победил. Мурат выиграл уверенно, он был мощнее, динамичнее и энергичнее. Но ему еще рано проводить объединительные бои. У него очень серьезная команда, я разговаривал с его промоутером Евгением Ефремовичем Вайнштейном, и он сказал, что у них долгие планы. Я думаю, что Мурат будет проводить бои раз в полгода, а потом уже можно будет думать и об объединении поясов, - передает слова Шкаликова «Р-Спорт».

Напомним, Мурат Гассиев 3 декабря в Москве победил Дениса Лебедева разделенным решением судей (116:111, 116:112, 113:114). Он завоевал чемпионский пояс IBF, в то время как титул WBA остался у Дениса (он не был выставлен на этот поединок).