Льюис Хэмилтон: Жаль, что я уже не смогу взять реванш у Росберга

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон расстроен тем, что он больше не сможет сразиться на трассе с бывшим партнером по команде Нико Росбергом.

- Жаль, что в следующем году я не смогу взять реванш у Росберга. Уйти - это его выбор, и я уважаю его решение.

У меня другая точка зрения. Я выигрывал чемпионат два последних года, и каждый раз давал шанс кому-нибудь отобрать его у меня. Я верю в свои способности, и если выиграю чемпионат снова, то вероятнее всего снова дам другим возможность отыграться, - заявил Хэмилтон.

Напомним, Нико Росберг по итогам сезона 2016 года стал чемпионом впервые в карьере, после чего объявил о своем уходе из «Больших призов».

