Леонид Слуцкий: Для меня безграничные возможности в 2017 году – это прежде всего возможность для творчества

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий принял участие в церемонии вручения премии «Первая пятерка», которую по итогам 2016 года получил полузащитник ЦСКА Александр Головин.

Организатор церемонии президент детской футбольной лиги Виктор Горлов попросил Слуцкого вытащить из новогодней коробки сюрприз с пожеланиями на 2017 год. Леоинду Викторовичу попалась бумажка с предсказанием: «Новый год откроет для вас безграничные возможности»

- Не знаю, что именно подразумевалось в этом пожелании, - сказал позже Слуцкий журналистам. Безграничные возможности в 2017 году – это, прежде всего, возможности для творчества.