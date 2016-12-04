«Астана» обыграла «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного чемпионата
Единой лиги ВТБ между «Астаной» и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 84:67 в пользу «Астаны».
В составе победителей
самым результативным стал Роберт
Лоури, который набрал 25 очков. У «Цмоки-Минск» 16 очков в активе
Джастина Грэя.
«Астана» выиграла пятый
матч из восьми и занимает шестое место. У «Цмоки-Минск» девятое место при трех
победах в девяти играх.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Астана - Цмоки-Минск - 84:67
Место и дата
04 декабря 13:00, СК Велотрек, Онлайн-трансляция
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