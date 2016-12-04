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Михаил Меркулов: Я ни в коем случае не хотел нанести Фернандесу травму

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Защитник «Урала» Михаил Меркулов рассказал, что не хотел нанести травму защитнику ЦСКА Марио Фернандесу, пожелав ему скорейшего выздоровления.

- Очень сожалею о том эпизоде и переживаю за здоровье своего коллеги. В том злополучном моменте, когда мы столкнулись с Марио, я ни в коем случае не хотел нанести сопернику травму и вообще не видел его, поскольку выбегал из-за спин игроков. Хочу пожелать Марио здоровья и скорейшего восстановления от последствий этого жуткого столкновения. Искренне желаю ему как можно скорее вернуться на поле и продолжать радовать своей игрой болельщиков ЦСКА! - цитирует Меркулова официальный сайт «Урала».

Напомним, что в одном из эпизодов матча 17-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Уралом» футболист армейцев получил повреждение . После столкновения с защитником Михаилом Меркуловым он покинул поле на носилках.

Фернандес из-за сотрясения мозга может пропустить матч с «Тоттенхэмом».

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