Мурашов выиграл второй старт на дистанции 500 м в Астане, Кулижников - второй
Российский конькобежец Руслан Мурашов стал победителем второго старта на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Астане.
Второе место завоевал его соотечественник Павел Кулижников. Третье время показал поляк Артур Вас.
Напомним, накануне Мурашов первый забег завершил вторым, а Кулижников - третьим.
Кубок мира
Третий этап
Астана (Казахстан)
Мужчины 500 м
Второй старт
1. Руслан Мурашов (Россия) - 34,52.
2. Павел Кулижников (Россия) - 34,59.
3. Артур Вас (Польша) - 34,68…
19. Артем Кузнецов (Россия) - 35,35.
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