Мурашов выиграл второй старт на дистанции 500 м в Астане, Кулижников - второй

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Мурашов занял второе место на этапе Кубка мира в Астане на дистанции 500 метров, Кулижников – третий Российские конькобежцы Руслан Мурашов и Павел Кулижников попали в тройку призеров на этапе Кубка мира в Астане на дистанции 500 метров.

«За успехи не благодарят, а за ошибку – растерзать готовы!» Как Павел Кулижников и Руслан Мурашов были в нетрезвом виде задержаны полицией Японии.

Кулижников и Мурашов были задержаны в пьяном виде перед Кубком мира в Нагано Как сообщает Telegraaf.nl, Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников и призер чемпионата мира Руслан Мурашов были задержаны полицией в состоянии алкогольного опьянения.

Кулижников занял пятое место на дистанции 500 м на Кубке мира в Нагано Российский конькобежец Павел Кулижников не смог попасть в тройку призеров на этапе Кубка мира в Нагано на дистанции 500 метров.

Кулижников завоевал бронзу на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира На проходящем в японском Нагано втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников стал бронзовым призером на дистанции 1000 метров.

Кулижников выиграл 500-метровку на этапе Кубка мира в Китае Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл второй забег на дистанции 500 метров в рамках первого этапа Кубка мира в китайском Харбине.

Кулижников завоевал бронзу на 1000 м на этапе Кубка мира в Китае Российский конькобежец Павел Кулижников занял третье место в первом забеге на дистанции 1000 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в китайском Харбине.

Кулижников завоевал серебро на 500 м на этапе Кубка мира в Китае Российский конькобежец Павел Кулижников занял второе место в первом забеге на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в китайском Харбине.

Руслан Мурашов: На западе нас боятся, но не уважают На старте нового сезона главную сенсацию в Коломне преподнес 23-летний российский спринтер Руслан Мурашов.

Кулижников в Коломне пробежал дистанцию 500 метров быстрее мирового рекорда Российский конькобежец Павел Кулижников пробежал дистанцию 500 метров на контрольном старте в Коломне быстрее нынешнего рекорда мира.

Павел Кулижников присоединился к сборной России на сборе в Испании Пятикратный чемпион мира Павел Кулижников прилетел в Испанию, где приступит к подготовке к новому сезону вместе с командой российских спринтеров.

Тренер Дмитрий Дорофеев: Кулижников очень тяжело перенес историю с мельдонием – замкнулся в себе, ни с кем не общался Тренер сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев рассказал, что трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников тяжело перенес дисквалификацию в связи с мельдонием.

WADA может опротестовать в CAS решения ISU о медалях Кулижникова 13 апреля Всемирное антидопинговое агентство заявило, что содержание менее одного миллиграмма мельдоний в пробах, сданных до 1 марта, является допустимым.

Кьелд Нейс: Я все равно не пожму руку Кулижникову Голландский спортсмен считает победы россиянина «нечестными»из-за мельдония

Семен Елистратов: За меня молилась бабушка Международный союз конькобежцев (ISU) снял временное отстранение от тренировок и соревнований с шорт-трекиста Семена Елистратова.

Екатерина Константинова: После поправки ВАДА по мельдонию наше возвращение в сборную России было делом времени Член сборной России по шорт-треку Екатерина Константинова в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделилась мнением о решении ISU о снятии с нее дисквалификации за употребление мельдония.

Алексей Кравцов: ISU снял временное отстранение с Кулижникова, Елистратова и Константиновой Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) снял временное отстранение с конькобежца Павла Кулижникова и шорт-трекистов Семена Елистратова и Екатерины Константиновой.

Спортивный юрист Михаил Прокопец: Кулижников должен вернуть медали ЧМ-2016 в Коломне Спортивный юрист Михаил Прокопец считает, что конькобежец Павел Кулижников будет вынужден вернуть медали ЧМ-2016 в Коломне из-за обнаружения в его допинг-пробе мельдония.

Павел Кулижников: Спасибо WADA за мотивацию Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте российский конькобежец Павел Кулижников, ранее уличенный в употреблении мельдония, поблагодарил Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за поднятие мотивации.