Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Локомотив2 : 0Терек
Хоккей  Динамо Москва2 : 0Автомобилист
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Йокерит1 : 0Салават Юлаев
Футбол  Эвертон- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мурашов выиграл второй старт на дистанции 500 м в Астане, Кулижников - второй

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский конькобежец Руслан Мурашов стал победителем второго старта на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Астане.

Второе место завоевал его соотечественник Павел Кулижников. Третье время показал поляк Артур Вас.

Напомним, накануне Мурашов первый забег завершил вторым, а Кулижников - третьим.

Кубок мира
Третий этап
Астана (Казахстан)
Мужчины 500 м
Второй старт

1. Руслан Мурашов (Россия) - 34,52.
2. Павел Кулижников (Россия) - 34,59.
3. Артур Вас (Польша) - 34,68…
19. Артем Кузнецов (Россия) - 35,35.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мурашов занял второе место на этапе Кубка мира в Астане на дистанции 500 метров, Кулижников – третийРоссийские конькобежцы Руслан Мурашов и Павел Кулижников попали в тройку призеров на этапе Кубка мира в Астане на дистанции 500 метров.«За успехи не благодарят, а за ошибку – растерзать готовы!»«За успехи не благодарят, а за ошибку – растерзать готовы!»Как Павел Кулижников и Руслан Мурашов были в нетрезвом виде задержаны полицией Японии.Кулижников и Мурашов были задержаны в пьяном виде перед Кубком мира в НаганоКак сообщает Telegraaf.nl, Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников и призер чемпионата мира Руслан Мурашов были задержаны полицией в состоянии алкогольного опьянения.Кулижников занял пятое место на дистанции 500 м на Кубке мира в НаганоРоссийский конькобежец Павел Кулижников не смог попасть в тройку призеров на этапе Кубка мира в Нагано на дистанции 500 метров.Кулижников завоевал бронзу на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мираНа проходящем в японском Нагано втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников стал бронзовым призером на дистанции 1000 метров.Кулижников выиграл 500-метровку на этапе Кубка мира в КитаеРоссийский конькобежец Павел Кулижников выиграл второй забег на дистанции 500 метров в рамках первого этапа Кубка мира в китайском Харбине.Кулижников завоевал бронзу на 1000 м на этапе Кубка мира в КитаеРоссийский конькобежец Павел Кулижников занял третье место в первом забеге на дистанции 1000 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в китайском Харбине.Кулижников завоевал серебро на 500 м на этапе Кубка мира в КитаеРоссийский конькобежец Павел Кулижников занял второе место в первом забеге на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в китайском Харбине.Руслан Мурашов: На западе нас боятся, но не уважаютРуслан Мурашов: На западе нас боятся, но не уважаютНа старте нового сезона главную сенсацию в Коломне преподнес 23-летний российский спринтер Руслан Мурашов.Кулижников в Коломне пробежал дистанцию 500 метров быстрее мирового рекордаРоссийский конькобежец Павел Кулижников пробежал дистанцию 500 метров на контрольном старте в Коломне быстрее нынешнего рекорда мира.Павел Кулижников присоединился к сборной России на сборе в ИспанииПятикратный чемпион мира Павел Кулижников прилетел в Испанию, где приступит к подготовке к новому сезону вместе с командой российских спринтеров.Тренер Дмитрий Дорофеев: Кулижников очень тяжело перенес историю с мельдонием – замкнулся в себе, ни с кем не общалсяТренер сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев рассказал, что трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников тяжело перенес дисквалификацию в связи с мельдонием.WADA может опротестовать в CAS решения ISU о медалях Кулижникова13 апреля Всемирное антидопинговое агентство заявило, что содержание менее одного миллиграмма мельдоний в пробах, сданных до 1 марта, является допустимым.Кьелд Нейс: Я все равно не пожму руку КулижниковуГолландский спортсмен считает победы россиянина «нечестными»из-за мельдонияСемен Елистратов: За меня молилась бабушкаСемен Елистратов: За меня молилась бабушкаМеждународный союз конькобежцев (ISU) снял временное отстранение от тренировок и соревнований с шорт-трекиста Семена Елистратова.Екатерина Константинова: После поправки ВАДА по мельдонию наше возвращение в сборную России было делом времениЧлен сборной России по шорт-треку Екатерина Константинова в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделилась мнением о решении ISU о снятии с нее дисквалификации за употребление мельдония.Алексей Кравцов: ISU снял временное отстранение с Кулижникова, Елистратова и КонстантиновойПрезидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) снял временное отстранение с конькобежца Павла Кулижникова и шорт-трекистов Семена Елистратова и Екатерины Константиновой.Спортивный юрист Михаил Прокопец: Кулижников должен вернуть медали ЧМ-2016 в КоломнеСпортивный юрист Михаил Прокопец считает, что конькобежец Павел Кулижников будет вынужден вернуть медали ЧМ-2016 в Коломне из-за обнаружения в его допинг-пробе мельдония.Павел Кулижников: Спасибо WADA за мотивациюТрехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте российский конькобежец Павел Кулижников, ранее уличенный в употреблении мельдония, поблагодарил Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за поднятие мотивации.Александр Кулижников: Вечером сыну позвонил МуткоАлександр Кулижников: Вечером сыну позвонил МуткоОтец рекордсмена мира конькобежца Павла Кулижникова рассказал Sovsport.ru, как его сын пережил трудный период.

Руслан Мурашов
Руслан Мурашоввсе новости
Павел Кулижников
Павел Кулижниковвсе новости

Cпецпредложение