Президент СБР Александр Кравцов: Главное, в любой ситуации верить в ребят и команду

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов прокомментировал успех Антона Бабикова и Максима Цветкова в гонке преследования на первом этапе Кубка мира.

- Что тут говорить - главное, в любой ситуации верить в ребят и команду! И это не просто громкие слова. У нас умудряются в отдельных случаях раньше времени на спортсменов ярлыки вешать, и поэтому мне очень приятно, что ребята выступили сегодня более чем достойно, - заявил Кравцов.

Для 25-летнего Бабикова это первая победа в карьере на этапах Кубка мира. Антон, как и его товарищ по команде Максим Цветков - продемонстрировал идеальную стрельбу на четвертом, решающем огневом рубеже, в то время как лидер гонки Мартен Фуркад допустил два промаха.

Таким образом, сборная России прервала антирекордную серию без призовых мест, которая продолжалась с февраля текущего года и составила 25 стартов.