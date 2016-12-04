Николай Валуев: Перевес Гассиева, может, был не настолько явным, но он был

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал победу Мурата Гассиева над соотечественником Денисом Лебедевым.

- Пожалуй, Денис Лебедев чаще попадал, но, несмотря на это, результат боя справедлив. Перевес Мурата Гассиева, может, был не настолько явным, но он был. Дело в том, что у судей есть вторая часть так называемого «Марлезонского балета» — они оценивают не только количество попаданий, но и силу ударов, а также активность в ринге. Потом идёт обсуждение последних, «чемпионских» раундов. Субъективизм в профессиональном боксе был, есть и будет, потому вполне логично, что судьи отдали предпочтение Гассиеву. И в случае реванша вряд ли Лебедеву стоит рассчитывать на то, что он будет доминировать над Муратом, - цитирует Валуева «Чемпионат».

Напомним, Мурат Гассиев 3 декабря в Москве победил Дениса Лебедева разделенным решением судей (116:111, 116:112, 113:114). Он завоевал чемпионский пояс IBF, в то время как титул WBA остался у Дениса (он не был выставлен на этот поединок).