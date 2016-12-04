«Енисей» дома обыграл «Калев»
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и «Калевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 99:90 в пользу «Енисея».
В составе победителей
самым результативным стал Сулейман Браймо, который набрал 30 очков. У «Калева»
28 очков в активе Марка Толлефсена.
«Енисей» занимает седьмое
место – четыре победы и пять поражений. «Калев» на десятом месте – две победы и
шесть поражений.
Единая лига ВТБ
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Матч
Место и дата
04 декабря 15:10, ДС им. Ярыгина, Онлайн-трансляция
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