«Енисей» дома обыграл «Калев»

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и «Калевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 99:90 в пользу «Енисея».

В составе победителей самым результативным стал Сулейман Браймо, который набрал 30 очков. У «Калева» 28 очков в активе Марка Толлефсена.

«Енисей» занимает седьмое место – четыре победы и пять поражений. «Калев» на десятом месте – две победы и шесть поражений.

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